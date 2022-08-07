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6’lı masanın hedefi barış ve kucaklaşma

07 Ağustos 2022, Pazar 23:26
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyüyen bir Türkiye, güçlü olan bir Türkiye, herkesin iş-aş sahibi olduğu bir Türkiye, hiç kimsenin kimliğinin, inancının, yaşam tarzının siyasette tartışılmadığı bir Türkiye, kucaklaşan ve büyümeye kilitlenen bir Türkiye istediğini belirtirken, “Ülkeyi bu noktaya getiren siyaset kurumu ama buradan çıkaracak olan da siyaset kurumu. Bunun temel hedefi siyasetin şeffaflaşmasıdır, parlamentonun halkın beklentilerine göre görev yapmasıdır, eğer biz bunu yapabilirsek ki 6’lı masanın, Millet İttifakı’nın temel hedefi de zaten bu, o zaman biz bu ülkede hem barışı sağlamış oluruz, hem de daha sağlıklı, daha tutarlı bir gelecek perspektifi çizebiliriz” dedi.

DDK var mıymış!

Sözcü’ye konuşan Kılıçdaroğlu, KPSS ile ilgili bir soruya cevap verirken, “Erdoğan, bu KPSS rezaletini kapatamadığı için Devlet Denetleme Kurulu’nu (DDK) harekete geçirmek zorunda kaldı” dedi. Kılıçdaroğlu, ayrıca, “Üniversitelere hoca seçilirken, bakanlıklara eleman alınırken nasıl tercihler yapıldığını, kişilerin sözlülerde nasıl elendiğini, düşük puan alanlara sözlüde nasıl yüksek puan verildiğini, bunların nasıl kazandırıldığını ve devlete nasıl yerleştirildiğini bilmeyen mi var? Olaya böyle bakmamız lazım, çürüyen bir devlet yapısı var. Erdoğan bu KPSS rezaletini kapatamadığı için Devlet Denetleme Kurulu’nu (DDK) harekete geçirmek zorunda kaldı. Pek çok yolsuzluk oldu, DDK harekete geçti mi? Hiç geçmedi, öyle bir kurulun varlığından bile kimsenin haberi yoktu, unutulmuştu” diye konuştu.

Haber Merkezi

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