ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Türkiye’ye gelecek

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu görüşmek için Türkiye’yi ziyaret edeceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Suriye Özel Temsilcisi ve IŞİD’e karşı mücadele küresel koalisyonunun özel elçisi James Jeffrey, Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn ile beraber Türkiye, Almanya ve Ortadoğu’daki bazı yerlere gidecek” dendi. Jeffrey’in Ortadoğu’da hangi yerleri ziyaret edeceği belirtilmedi. Açıklamada, ABD’li diplomatların “Esad rejiminin Rusya desteğiyle İdlib’deki askeri taarruzu konusu dahil karşılıklı kaygıları değerlendirmek için Türkiye’nin üst düzey temsilcileriyle görüşeceği” ifade edildi. Jeffrey, 13 Şubat’ta da Münih Güvenlik Konferansı’na katılacak.

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