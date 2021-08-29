Adalet, güçler ayrılığı ile güçlenir

Ankara’da partisinin 1. Olağan Yenimahalle ilçe kongresinde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın gündeminde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sunduğu ekonomik veriler vardı.

Babacan, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmayı “Neredeyse tüm ekonomik verileri çarpıttı” sözleriyle değerlendirdi. Babacan, “Mahkeme sayısını arttırarak, adalet teşkilatını güçlendirdiklerini söylüyor. Bununla övünüyor. Adaleti güçlendirmenin yolu sadece mahkeme, hâkim ve savcı sayısını arttırmakla olmaz. Önce güçler ayrılığına inanacaksınız. En başta o ülkenin Cumhurbaşkanı Anayasayı çiğnemeyecek. Yargıya talimatlar verilmesine engel olacaksınız. İnsan haklarına saygı duyacaksınız” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 260

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.