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30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Adalet, güçler ayrılığı ile güçlenir

29 Ağustos 2021, Pazar 18:00
Ankara’da partisinin 1. Olağan Yenimahalle ilçe kongresinde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın gündeminde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sunduğu ekonomik veriler vardı.

Babacan, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmayı “Neredeyse tüm ekonomik verileri çarpıttı” sözleriyle değerlendirdi. Babacan, “Mahkeme sayısını arttırarak, adalet teşkilatını güçlendirdiklerini söylüyor. Bununla övünüyor. Adaleti güçlendirmenin yolu sadece mahkeme, hâkim ve savcı sayısını arttırmakla olmaz. Önce güçler ayrılığına inanacaksınız. En başta o ülkenin Cumhurbaşkanı Anayasayı çiğnemeyecek. Yargıya talimatlar verilmesine engel olacaksınız. İnsan haklarına saygı duyacaksınız” ifadelerini kullandı.

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