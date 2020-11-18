Adalet terazisi düzelmedikçe sorunlar çözülemez

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu devletin temelini adaletin oluşturduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Adaletsizliğin olduğu yerde zulüm ve insafsızlık mutlaka hakim olur. Türkiye’de 2016’dan beri dengesi bozulan adalet terazisi düzeltilmedikçe ülkemizin sorunlarının çözülmesi kesinlikle mümkün değildir. Ülkemizde mağdur edilen kesimlerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve tüm kesimlere eşit davranılması en büyük temennimizdir. Kanunların yapılmasından, anayasanın değiştirilmesinden önce zihniyetlerin değişmesi gerekir.” AA

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