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3 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Adalet ve yönetim krizi ekonomik kriz getirdi

03 Haziran 2020, Çarşamba
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’de bir siyasÎ kriz, hukuk krizi, adalet krizi yaşandığı için ekonomik krizin yaşandığını söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, haftalık olağan değerlendirme toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Normalleşme sürecinin 1 Haziran itibariyle başlatıldığını ifade eden Davutoğlu, bu sürecin Bilim Kurulu üyelerinin uyarı ile sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. İktidarın normalleşmeden anladığının park, bahçeleri açmak olduğuna dikkat çeken Davutoğlu, “Ülkemizin hızla normalleşmesini istiyoruz, ama iktidarın normalleşmeden anladığıyla halkımızın beklediği normalleşme arasında uçurum var. Bu normalleşmenin adı demokrasidir. Normalleşme siyasetin normalleşmesi olursa değerlidir. İktidar, korona süreci boyunca onlarca tutarsız ve fırsatçı karara imza atmış olmasına rağmen, milletimizin sabrı ve feraseti sayesinde görece daha az bir hasarla bu süreci geçirdik. Yetkililere düşen 65 yaş üstü için gerekli önlemleri almak, 65 yaş üstüne özel toplu taşıma ve mekan düzenlemeleri yapmaktır. Yoksa sadece ‘siz evde kalın’ demek ne temel insan hak ve hürriyetleriyle ne de sosyal devlet anlayışıyla uyuşmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Demokrasi müzelik bir mesele değil

Türkiye’de bir siyasî kriz, hukuk krizi, adalet krizi yaşandığı için ekonomik krizin de yalandığını dile getiren Ahmet Davutoğlu, şöyle konuştu: “Bugün, Türkiye’de bir ekonomik kriz yaşadığımız için siyasal kriz yaşamıyoruz. Tam tersine, bir siyasal kriz, hukuk krizi, adalet krizi ve en önemlisi yönetim krizi yaşadığımız için ekonomik kriz yaşıyoruz. Artık iktidar demokrasi deyince ortağıyla beraber açılışını yaptığı bir adanın inşaatlarını anlamaktadır. Demokrasi müzelik bir mesele değil, yaşayan canlı toplumlarla alakalı bir hadisedir. Tüccarların, esnafların ve alnının teriyle kazananların bildiği bir söz vardır. Derler ki: ‘Bir şey bedava ise çok pahalı demektir’. Bu devletin neredeyse bütün işlerini verdiği bir müteahhittin yapacağı bedava hastaneye ihtiyacı yoktur. Belindeki silah nedeniyle kendini hukuk yerine koyan, ‘kanun benim’ mantığıyla hareket eden, hukuk devletini polis devleti ile ikame eden anlayış hem yapılan fedakarlıklara hem de demokrasi kültürümüze gölge düşürmektedir.”

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