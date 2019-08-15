AKP’den Gül ve Davutoğlu sansürü

AKP, kuruluşunun 18’inci yılını kutlarken, AKP’nin resmî Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

AKP’nin, Twitter hesabından seçim zaferlerinin bulunduğu bir görsel paylaşılırken, şimdilerde yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı 7 Haziran ve 1 Kasım 2015’te genel seçimleri ile 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Başbakanlığı yer almadı. Öte yandan eski Başbakan Davutoğlu, AKP’nin 18’inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AKP’nin 18. yaşını kutlayarak “Yapılan hizmetlerin, vesayetle mücadelenin, vizyoner bakışın aktörlerini ve samimiyetlerine genel başkanlığımda şahit olduğum isimsiz kahramanları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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