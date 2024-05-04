Karamollaoğlu genel başkanlığı bırakıyor

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, katıldığı yayında genel başkanlık görevinden ayrılacağını açıkladı.

Ekim öncesi olağanüstü kongreye gidileceğini söyleyen Karamolloğlu, “Artık sağlığım bu görevi yerine getirmeme izin vermiyor” dedi. TV5’te katıldığı “Gündem Türkiye” isimli programda normal şartlarda Ekim ayında yapılması planlanan kongrenin öne çekileceğini söyleyen Karamollaoğlu, yeni genel başkanın teşkilatlarının görüşü alındıktan sonra değerlendirileceğini, isim tekliflerine açık olduklarını söyledi. Karamollaoğlu, siyaseti değil, sadece genel başkanlık görevini bıraktığını açıkladı.

SEÇİMDE YALNIZCA 4 YERE GİDEBİLDİM

Karamollaoğlu, “Artık sağlığım bu görevi bihakkın yerine getirmeme izin vermiyor. Bu seçim döneminde yalnızca 4 yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Gitmek istemediğimden değil sağlığım müsaade etmediği için gidemedim” ifadelerini kullandı.