Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında sonrasında Erdoğan’ın açıkladığı “İlk defa konut alacaklara 2 milyon liraya kadar 10 yıl 0,99 faiz kredisi sağlayacağız” açıklamasına sert tepki göstererek, “AKP’nin tek bildiği rantiye! Tek ekonomik değer oluşturma yolu olarak bildiğiniz kirli siyasetinizi kirli rantiye kaynaklardan finanse etmek” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uysal, “KKM ile yoksullaştırdığınız milyonların vergisi üzerinden küçük zengin bir azınlığa kaynak aktardığınız yetmedi şimdi güya ‘dar gelirliye konut müjdesi’ adı altında yine Rantiyeyi ödüllendirmek! Dünya sefalet şampiyonu bir ülkede dar gelirli nasıl ev sahibi olacak sayın Erdoğan?” diye sordu.

Bu ülke bu kadar kötülüğü hak etmiyor

Hükümetin bütün iddialarınızla sınandığını ve kaybettiğini ifade eden Uysal, “AKP, ‘Çin modeli ile dış ticaret fazlası vereceğiz’ dediniz 2022 yılının ilk 4 ayında Türkiye’yi 32,5 Milyar $ Dış Ticaret Açığı verir hale getirdi! Türkiye dörtnala felakete gidiyor! Sayın Erdoğan çaresizlik içinde uyguladığı saçma politikalarıyla kendi adına zaman kazanmak için ülkenin, 85 Milyonun ödeyeceği bedeli katmerlendiriyor! Bu ülke bu kadar kötülüğü hak etmiyor” değerlendirmesinde bulundu.