AKP olağanüstü dönem partisi, normalleştikçe tükenecek

Bağımsız Milletvekili Cihangir İslam, AKP’nin bir olağanüstü dönem partisi olduğunu söyleyerek, normalleşmenin partiyi tüketeceğini ifade etti.

Bağımsız milletvekili Cihangir İslam, AKP’nin bilimsel araştırmalar ve anketlerle ülkedeki siyasi nabzı iyi tutmaya çalıştığını teslim etmekle birlikte bir süredir iktidarın gündem belirleme yetisini kaybettiğini düşünüyor. İslam, dindarların iktidara tepkili olduğunun referandum ve seçimler sürecinde defalarca test edildiğini belirtirken dindarların tepkisini dini teşhir konusu yapmayarak gösterdiğini dile getiriyor.

Dindarlar bu durumdan rahatsız

İslam, “AK Parti âdil bir düzen hedefi taşıyan siyaseti bırakarak reel siyasetin ödünsüz, radikal uygulayıcısı olmuştur. Aslında işe böyle başlamıştır. İlk sorunuzda değindiğimizi biraz açalım. Âdil olmak reelci tutumun karşıtı değildir, reeli kapsayarak aşan bir politika olarak da düşünülebilir. Reelci olmak adil olmanın gerek şartlarından sadece biridir, ama tersini söyleyemeyiz. Adil olmaksızın reel siyasetin icracısı olabilirsiniz. AK Parti için reelpolitik iktidarda tutandır. Sadece kavramlardan değil yaşadığımız 18 yıldan bahsediyorum. Hasbi dindarların bu durumdan rahatsız olduklarını biliyorum. Tepkilerini, dindarlıklarını teşhir konusu yapmayarak gösteriyorlar. Tuzağa düşmemeli. İktidar dindarlığı tekeline alarak karşıtlarını çerçeve dışına çıkarma çabasında. Bu yolla siyasî gücünün erimesini önlemeye çalışıyor. Siyasileri icraatıyla değerlendirmeyi içselleştirdiğimizde bu kargaşanın içerisinden çıkarız” ifadelerini kullandı.

AKP’nin normalleşme ile tükeneceğini belirten İslam, “AK Parti bir olağanüstü dönem partisidir.” 28 Şubat taktiklerini devam ettirmesini de doğrudan bununla alakalı görüyorum. Toplum olarak normalize oldu- ğumuzda, belli standartları yakaladığımızda AK Parti hızla eriyecektir. İktidarın mütedeyyin ve muhafazakar kesim nezdinde eski kredisini tükettiği bir aşamadayız. İstanbul’daki yerel seçimindeki seçmen hareketi önemlidir. AK Parti’nin 300 binden fazla seçmeni bir hakkın iadesi adına “altıok”a oy verdi. Bu bir kırılmadır. AK Partili seçmen eski mağduriyetlerin bu defa oy verdiği parti eliyle tersinden yaşatıldığını görmeye başladı. KHK’larla işinden atılan ve çoluk çocuğuyla ortada bırakılan on binlerce insanın vebalini taşımak istemiyorlar. Bunlar önemli ve olumlu işaretler” dedi.

Başlatan da şeytanlaştıran da kendisi

İslam, çözüm süreci ile ilgili şunları söyledi: “KHK’lı olmak için etkin bir muhalif olmanız yeter nedendir. AK Parti politikalarını başlangıcından beri eleştirmeme rağmen çözüm sürecine destek verenlerdenim. İktidar kendi başlattığı çözüm sürecini ihanet olarak değerlendirmeye başlayınca sürece destek verenleri şeytanlaştırdı. Bu tutumu haksız bulup itiraz edenleri bile düşman saydı. Şimdiki durum, bıraktığımız yerden de geride. Masa devrildikten beri demokratikleşmeden de vazgeçildi. Kuşkusuz çözüm sürecinde birçok hata yapıldı. Müzakerenin tarafları olan iktidar ve Kandil’in önceliğinin Türkiye’ye nefes aldıracak bir çözümü hayata geçirmek olmadığını yeni yeni anlıyoruz. İktidar başkanlık sistemini getirebilmek, örgüt de Suriye’de kendi yönetebileceği bir coğrafyaya hâkim olabilmek için bir süreliğini çatışmayı durdurdu. Konunun TBMM’de yürütülmemesi de tarafların kendi ajandalarının varlığının kanıtıydı. Türkiye’nin kaynaklarını heder eden her türlü olumsuzluğun diyalog, müzakere ve diplomasi ile çözülmesinden yanayım.”