CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Önemli olan bu güzel coğrafyada düşünmemiz, helalleşmemiz lazım. Artık kavgadan bıkmadık mı? Kavga olmasın, kucaklaşalım. Kimsenin kimliğini sorgulamayalım.” dedi.

Kılıçdaroğlu, beraberindeki milletvekilleriyle Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Ahmed-i Hani Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti. Daha sonra İshak Paşa Sarayı’nı gezen Kılıçdaroğlu, ilçedeki tarihi mekanlar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılık konusunda Erzurum’dan başlayarak İran sınırına kadarki bölge için özel bir planlama yapılması gerektiğini söyledi.



Allah’ın yarattığı en değerli varlık insan

Memleketin herkesin olduğunu ve kucaklaşmak gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Önemli olan; bu güzel coğrafyada düşünmemiz, helalleşmemiz lazım. Artık kavgadan bıkmadık mı? Kavga olmasın, kucaklaşalım. Kimsenin kimliğini sorgulamayalım. Allah’ın yarattığı en değerli varlık insan, biz soruyoruz senin kimliğin ne? Sana ne kardeşim. Benim kimliğimi tercih etme hakkım zaten yok ki. Kimlik siyaset konusu olmaz. İnanç siyaset konusu olmaz. Yaşam tarzı siyaset konusu olmaz. Bu ovalar ekilmiyorsa, niye ekilmiyor? İşte bu siyaset konusu olur. Bu kadar işsizlik varsa, niye bu işsizlik var? O siyaset konusu olur. Çünkü her birimiz doğduğumuz andan itibaren vergi öderiz. Bir tek teneffüs ettiğimiz havadan dolayısıyla vergi ödemiyoruz. Belki onunda ileride vergisi çıkar. Oradan kurtarmışız. Bu güzel ülkede hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kucaklaşmak istiyoruz. Bereketli topraklarımız çalışkan insanlarımız var. Dünyanın en zengin kültürüne sahibiz. Bu zengin kültürü hepimiz içselleştirmemiz gerekirken birbirimize kavgasını veriyoruz. Neden verelim? Güzel Türkiye’de hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz.”