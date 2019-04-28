'Artık ülke gündemine dönün'

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Artık, herkes işine gücüne baksın. Türkiye, tarihinin en derin krizini yaşıyor. Artık mızıkçılığı bırakın, bu ülkenin gerçek gündemine dönün” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Bunlar milletten koptu, millete dürbünün tersiyle bakıyorlar. Milletin sesini duymuyorlar. İşleri güçleri ‘Seçim sonuçlarını beğenmedik.’ deyip mızıkçılık yapmak. Artık mızıkçılığı bırakın, bu ülkenin gerçek gündemine dönün” dedi. Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçimin ardından hâlâ Türkiye’nin gergin günlerden geçtiğini, ülkeyi yönetenlerin de bu gerginliği azaltmak yerine arttırmak için ellerinden geleni yaptığını dile getirdi. Öztrak, “Bu genel oranlarda benim gördüğüm AK Parti Genel Başkanını o kadar telâşlandırmıyor. En büyük telâş İstanbul seçimleri. İstanbul seçimleri için gerekirse Türkiye’yi feda etmeye hazır” diye konuştu.

YSK hâkimleri üzerindeki baskıyı kaldırsınlar

Bu seçimlerin artık tartışılacak bir yanı kalmadığını belirten Öztrak, şunları kaydetti: “24 Haziran’da kendilerinin çıktığı sandıklarda da beş aşağı beş yukarı aynı sandık kurulları var. Artık yeter, YSK hâkimleri üzerinde bu kurdukları ağır baskıdan vazgeçsinler, gölge etmesinler. YSK hâkimlerini bir hukuk cinayetine zorlamaktan vazgeçsinler. YSK’nın tek bir pusulası vardır, o da hukuktur. Pusulanın doğruyu göstereceğine yargıçların hukuk cinayetlerine ortak olmayacaklarına inanmak istiyoruz. Bu seçim işini artık kaşımaktan, mızıkçılık yapmaktan vazgeçin. Artık, herkes işine gücüne baksın. Türkiye tarihinin en derin krizi yaşıyor, ama bugün Erdoğan’ın bakın yaptığı konuşmada ekonomiye dair tek bir sözcük yok. Oysa üretim bitmiş. 8,3 milyon işsizle tüm zamanların rekorlarını kırmışız, döviz rezervlerini yemişler bitirmişler, dolar 6 liraya dayanmış onlar ise belirsizlik üzerine belirsizlik ekliyorlar.”

Kullanılan zehirli dil toplumu bölüyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu üslubunu Kızılcahamam’da sürdürdüğünü belirten Öztrak, “Seçim kampanyasında kullanılan zehirli dil 27 gündür sürekli tedavülde. Erdoğan’ın bugün yaptığı konuşma gerçek olmayanı gerçek, meşru siyaseti gayrimeşrû, demokratik muhalefeti terörist, siyasî rakiplerini de düşman gibi göstermeye devam ettiklerini bir kere daha ortaya koydu” diye konuştu. Kin ve nefreti körükleyen bu dilin, milletin gerçek gündemini kararttığını vurgulayan Öztrak, iktidar sahiplerinin toplumu bölüştürmekten medet umduklarını söyledi.

Faik Öztrak, şöyle konuştu: “6 gün önce Türkiye’nin başkentinde CHP Genel Başkanına karşı organize bir linç girişimi gerçekleşmiş ve bu girişim Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak düşmüş. Bu lekeyi çıkaracak tek şey birlik ve beraberlik içinde olayı kınayıp, üzüntüyü paylaşmak olmalıyken iktidar bu olayı ilkin hafifletmeye, sonra makul ve mazur göstermeye çalıştı. Bugün ise AK Parti Genel Başkanı sarf ettiği sözlerle Sayın Genel Başkanımıza yönelik organize suç girişimini sahiplendi, suça ortak oldu. Dün toplumu geren, milletin arasına kin ve nefret tohumları ekenle, bugün bu linç girişimini meşrû göstermeye çalışanlar aynı.”

İBB çalışanları 1 Mayıs’ı avluda kutlayacak

1 Mayıs Komitesi’ni makam odasında kabul eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü 30 Nisan’da avluda kutlayacaklarını, bütün sendikaları da dâvet edeceklerini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den oluşan 1 Mayıs Komitesi’ni Saraçhane’deki makam odasında kabul etti. Komite adına konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs meydanının tarihî olarak Taksim Meydanı olduğunu, ancak bu taleplerinin karşılık bulmadığını söyledi.