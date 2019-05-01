Bahçeli: İttifaka sadığız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı için verdikleri sözlere sadık olduklarını ve yeni bir ittifak arayışları olmadığını vurguladı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye İttifakı’ açıklamasıyla ilgili, “Seçimler öncesi ‘Kürdistan’da kazanacağız, batıda AKP ile MHP’ye kaybettireceğiz’ diyen bölücülerle Türkiye İttifakı nasıl sağlanacaktır?” ifadesini kullandı. MHP lideri Bahçeli yazılı bir açıklama yaparak Cumhur İttifakı’nı bozmak gibi bir niyetleri olmadığını söyledi. Bahçeli, ‘Türkiye İttifakı’ konusunda da bir kez daha ‘coğrafyaya göre ittifak olmaz’ dedi. ‘Cumhur İttifakı Türk milletinin takdir ve ufuk bayrağıdır, özenle ve önemle sahip çıkılmalıdır’ diyen Bahçeli’nin açıklamasının bir bölümü şöyle: “İki parti arasına fitne sokmak için 31 Mart’tan alınan sonuçları ve oy oranlarını kılıf yapanların millî mensubiyetleri arızalı olduğu gibi maksatları da karanlık ve kuşkuludur. 29 Nisan sendromunu canlı tutup partimizden açıklama geleceğini söyleyen, ittifakın biteceğini ifade eden akıl ve ahlak fukaraları bir kez daha duvara toslamışlardır.”

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