Baraj düşüyor, muhalefet temkinli

AKP ve MHP’nin seçim ve siyasî partiler kanunlarında değişiklik öngören çalışmasında seçim barajıyla ilgili düzenleme netleşti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Baraj konusundaki arayış ve çalışmalar bu açıklamayla noktalanmış ve Cumhur İttifakı’nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, teklifin ayrıntılarının henüz ortaya çıkmadığına dikkat çeken muhalefet, “Asıl bunun arkasından başka neler gelecek ona bakmak gerek” diyerek karara temkinli yaklaşıyor. Muhalefet partilerinin dikkat çektiği bir başka nokta ise seçim kurulu başkanlıklarıyla ilgili. Mevcut düzenlemede bu görevi, illerin en kıdemli hâkimi üstlenirken bir değişiklikle bu gö-revin de seçimleri yöneten YSK’ya verilebileceği ifade ediliyor. Böyle bir değişikliğin “siyasallaşan yargı ortamında” seçim güvenliğinin tartışılmasına yol açacağı ifade edilirken, “Seçim barajına değil asıl bunlara bakmak gerek” uyarısı yapılıyor.

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