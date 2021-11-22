Belli bir zümrenin keyfi yerinde

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Bingöl 5. Olağan Kongresi’nde iktidarı eleştirdi.

İşsizliğe ve yoksulluğa dikkat çeken Karamollaoğlu kaynakların belli bir zümreye gittiğini belirterek şöyle konuştu: “Çalışıp da geçinemeyen insan kalmamalı. Biz maalesef işsizlikte de zirveye çıktık, çalıştığı halde geçinemeyen insanların âdetinde de anormal bir artış var. Belli bir zümre var, onların keyfi yerinde. Ne kazandıklarını, ne kadar kazandıklarını onlar bile bilmiyor. Âmâ bu memlekette 84 milyon insan var.” Gazete Duvar’ın haberine göre, ülkede bütün ihalelerin 5-6 firmaya verildiğini belirten Karamollaoğlu “İşi ehline vereceksin, kendi yandaşına değil” diyerek iktidarı eleştirdi. Karamollaoğlu, “Her yapılan ihale şeffaf olmalı. Hangi ihale şeffaf şu anda Türkiye’de, firmaların adetini bile arttırmıyorlar. 5-6 firma bütün ihaleleri alıyor” dedi.

Haber Merkezi