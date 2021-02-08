Biat yarışına girmişler

AKP’lilerin Twitter’da “Erdoğan’ın yanındayız” etiketiyle başlattığı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek kampanyasına çok sayıda vali de katıldı.

Vatandaşlar ise valileri, “Herkes taraf olmuş, buradan bir demokrasi çıkmaz”, “ Valiler biat yarışına girmiş, AKP il başkanlarından talimat alıyorlar. Çok yazık” eleştirilerinde bulundu. Trabzon’dan Osmaniye’ye, Bayburt’tan Sivas’a kadar birçok vali, açılan hastagi sayfasında paylaştı. Valilerin, Erdoğan’a destek paylaşımların altına çok sayıda vatandaş da “Siyasete alet olmayın, devletin valisi olun” diye tepki mesajları yazdı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nun paylaşımına vatandaşlardan gelen bazı tepkiler şöyle: “Eskiden valilerin bir ağırlığı vardı. Şimdi valiler biat yarışına girmiş, AKP il başkanlarından talimat alıyorlar. Çok yazık.”

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