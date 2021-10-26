Bir an önce sandık gelmeli

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilân edilmesine yönelik gerçekleşmeyen talimatı için, “Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaten atacağı geri adıma zemin oluşturdu. Madem ‘İstenmeyen adam ilân edeceğiz’ diye hamaset yapıp kendini meydanda alkışlatıyorsun, sonra da 24 saat geçince geri adım atıp ülkeyi ikinci kez rezil etmeyeceksin. Ya yapmayacağın şeyi söylemeyeceksin ya da söylüyorsan yapacaksın. Böyle bir liderin, böyle bir ülkenin sözünü artık kim ciddiye alır?” dedi.

Davutoğlu, “Bu kötü gidişe dur demek ve Cumhuriyet’imizi 100. yılında demokrasiyle taçlandırabilmek için bir an önce sandık milletin önüne gelmelidir. Artık ne ülke ne de siyaset seçimsiz bir Türkiye’yi taşıyabilir” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 116

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.