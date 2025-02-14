Bir ülkenin itibarı ekonomisiyle ölçülür

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Bir ülkenin itibarı havada uçak konvoyu yapmasıyla olmaz. Bir ülkenin güçlü olması için ekonomisinin güçlü olması lâzım” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Asya ziyaretine 3 uçakla gitmesini eleştirerek, “Aldığımız bilgilere göre, Erdoğan 3 uçakla havada konvoy yapmış. Bir ülkenin itibarı havada uçak konvoyu yapmasıyla olmaz. Bir ülkenin güçlü olması için ekonomisinin güçlü olması lâzım. Bir ülkenin güçlü olması için hukuk kimliğinin güçlü olması lâzım, insan haklarının, özgürlüklerin güçlü olması lâzım, sanayisinin güçlü olması lâzım ve o ülkenin her şeyiyle güçlü olabilmesi lâzım” dedi.

Bunlarla mı itibar gösterisi yapacağız?

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Çömez, Erdoğan’ın Amerika’ya yaptığı seyahatte 5 tane uçakla havada konvoy yapmasını eleştirdiklerini hatırlatarak, “Sayın Erdoğan Malezya ziyaretine çıktı, Asya ziyaretine çıktı. Yine, aldığımız bilgilere göre, Erdoğan 3 uçakla havada konvoy yapmış. Bunlardan bir tanesi ailesinin ve yakınlarının kullandığı uçak, Katar’dan hediye geldiği söylenen bir uçak, bir diğeri yine gazetecilerin ve ekibinin olduğu uçak, bir başkası ise Sayın Erdoğan’ın araçlarının taşındığı kargo uçağı. Allah aşkına yani bunlarla mı biz dünyaya itibar gösterisi yapacağız?” diye sordu.

Güçlüysek Trump’a dur diyebilmeliyiz

Çömez şöyle konuştu: “Eğer hakikaten çok güçlü ve kudretliysek, hakikaten sözümüz dünyada dinleniyorsa ve itibar sahibiysek o zaman Trump açıklama yaptığında ona diyeceğiz ki: ‘Bir dakika, ey Trump, sen bir dur! 2 milyon kişiyi Gazze’den süremezsin, Orta Doğu’nun kaderini sen tayin edemezsin. Orta Doğu’yla ilgili bir adım atmaya kalkarsan dünya devi Türkiye’yi karşında bulursun; böyle bir adım atma, 2 milyon kişiyi tehcir etmeye cüret etme, yeltenme!’ Bunu demesi lâzım güçlü bir devletin ama Sayın Erdoğan bunu demek yerine ‘Trump’ın yapmış olduğu değerlendirmeyi dikkate bile almıyorum, ciddi bulmuyorum.” tarzında havaalanında bir açıklama yaptı ve ondan sonra havadaki konvoyunu tamamladı, 3 uçakla Asya seyahatine çıktı.”

Mehmet Kara - ANKARA