Borçla gösteriş yapıldı

30 Eylül 2019, Pazartesi 23:43
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı Eylül Ayı Divan Toplantısı, Maltepe’de gerçekleştirildi. Programa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.
Üretime dönük yatırımların yapılmadığına dikkat çeken Saadet Lideri, “Biz yola karşı değiliz, biz tünellere karşı değiliz, biz köprüye karşı değiliz, bizim hızlı trene karşı olmamız söz konusu değil. Ama karnımızı doyuramıyorken, tüm yatırımı üretim olmayan yerlere harcarsanız olmaz. Üretime dönük yatırımlar yapılmadı. Borç alınıp gösterişe yönelik işler yapıldı. Bunda akıl, izan olur mu? Bugün artık ülke olarak büyük bir çıkmaza girdik çünkü artık kimse bize borç vermiyor. Türkiye olarak bizi bu noktaya getirdiler. Halen baştakiler mangalda kül bırakmıyor. Bizim kafamızı toprağa gömmemiz, dışarıdan görünmediğimiz anlamına gelmez” şeklinde konuştu.
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