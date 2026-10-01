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Çürümenin sebebi tek adam rejimi

01 Ekim 2026, Perşembe 22:37
Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, yolsuzluk ve finansal usulsüzlük iddialarını değerlendirdiği yazısında, fon soruşturmaları üzerinden kamu denetimi ve siyasî sorumluluk tartışmasına dikkat çekti. Sağlar, “Devlet nerede? Denetim nerede? Siyasî sorumluluk nerede?” diye sordu.

Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, "Para nerede hesap nerede?" başlıklı yazısında son zamanlarda gündeme gelen yolsuzluk ve finansal usulsüzlük iddialarını değerlendirdi. Sağlar, fon soruşturmalarını da geçmişteki çeşitli dosyalarla birlikte ele alarak, “Devlet nerede? Denetim nerede? Siyasî sorumluluk nerede?” sorularını yöneltti. Sağlar, "2003’ten bugüne Türkiye’de iktidar değişmedi...  Değişen ise skandalların adresleri oldu. Kimseden çıt çıkmıyor! Oysa bu çürümenin tek sebebi olan; çürümeyi üreten tek adam rejimi olduğu açıkça itiraf edilmeli." dedi. 

Sağlar, “Her yolsuzluk ve usulsüzlük sonrası sadece o kişi mi sorumlu tutulacak?” sorusunu yönelterek, meselenin yalnızca bazı siyasetçilerin isimlerinden ibaret olmadığını savunarak "Bir ülkede yolsuzluk iddiası çıkabilir! Ancak dosyalar peşi sıra ortaya dökülüyorsa bu durumda artık yalnızca kişiler değil, sistem sorgulanmalıdır.” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Fikri Sağlar, yolsuzluk, finansal usulsüzlük, fon soruşturması, kamu denetimi, siyasî sorumluluk, devlet denetimi, kamu kaynakları, yolsuzluk iddiaları, finansal manipülasyon, denetim, tek adam rejimi, kamu parası, siyasî sorumluluk, soruşturmalar
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