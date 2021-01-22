Bu ülke, bu kadar kötülüğü hak etmiyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı, İBB’nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklamaya yönelik genelgesi hakkında açıklamada bulundu.

Twitter hesabı üzerinden iktidara eleştiride bulunan Genel Başkan Uysal, şu görüşleri ifade etti: “Oldu olacak; ‘AKP hükümeti, belediyeleri ve yedeğindeki dernek, vakıfların dışında hiçbir kurum ve kuruluş, siyasî parti ve belediyeler vatandaşa yardım yapamaz, hizmet götüremez’ diye bir düzenleme yapsınlar! Bu kadar kötülüğü bu ülke hak etmiyor! Yazık! Eyyy AKP! Covid 19 vak’a sayılarını manipüle ettiniz, milletin canı ile oynadınız! Enflasyon rakamlarıyla oynadınız milletin bütçesinden çaldınız! Şimdi hem insanlarımızı işsizliğe, açlığa mahkûm ettiniz hem de utanmadan, sıkılmadan ekmeğiyle oynuyorsunuz!” ifadelerini kullandı. Ankara – Recep Gören

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