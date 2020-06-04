Buna demokrasi denmez

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada Yassıada’da yapılan ‘demokrasi ve özgürlükler adası’faaliyetlerini eleştirdi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, açılışa muhalefetten kimsenin dâvet edilmemesinin demokrasi olmadığını belirten Karamollaoğlu, “Açılışını sayın Cumhurbaşkanı ve ortağı yaptı ama ne hikmetse demokrasi ve özgürlükler adasının açılışında muhalefetten tek bir parti temsilcisi bulundurulmadı. Gelmelerine fırsat verilmedi. Siz şimdi 1960 İhtilâlini kınayacaksınız onların yanlışlıklarını düzeltmek için bu adanın adını demokrasi ve özgürlükler adası koyacaksınız. ama demokrasinin olmazsa olmazı muhalefeti burada temsil imkânı vermeyeceksiniz. Bu aslında demokrasi anlayışının bugün ki iktidar açısından söylüyorum ne kadar çarpık ne kadar yanlış olduğunu göstermektedir. Bu uygulamanızın adına demokrasi denmez! Böyle demokrasi olmaz” dedi.

Okunma Sayısı: 685

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.