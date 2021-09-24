Bunca adaletsizlikle mi “Daha Âdil Bir Dünya?”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni çıkardığı kitabi ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ kitabına ilişkin olarak Türkiye’nin adalet verilerini işaret etti.

Sözcü’nün haberine göre, Davutoğlu “Cumhurbaşkanı’nı dinlerken bu kitabı bütün dünya liderlerine dağıtacağını söyleyince üzüldüm. Çünkü o anda Türkiye’nin adalet, hukuk kriterleri açısından, özgürlük kriterleri açısından herhangi bir uluslar arası kuruluşun sıralamasına baksa o liderler, görürler ki Türkiye’de bir adalet eksikliği var. Bütün Anadolu’yu dolaşıyorum, Türkiye’nin doğusunda batısında en çok şikâyet edilen konulardan biri işsizlik ve ekonomik sorunlar, diğeri adaletsizlik ve hukuk sorunları. Şimdi, bir ülkede liderlik yapıyor olacaksınız ve ülkenin en fazla şikâyet edilen konusu hukuksuzluk, adaletsizlik olacak, ondan sonra siz kitap yazacaksınız. Kitap yazarın kaleminden çıkmalı, birleri adına yazılmamalı. Adalet ancak eylemle ortaya konduğu zaman değer ifade eder, isim olarak zikredilip uygulamada görülmediği zaman duyanda bir burukluk oluşturur, maalesef tablo bu” dedi.

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