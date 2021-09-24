Çalışmalar âdil ve titiz yapılmalı

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, devam eden arazi toplulaştırma çalışmalarında gelinen aşamanın açıklanması için verdiği soru önergesine cevap veren Bakan Pakdemirli, Arazi Toplulaştırma ve TİGH (Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri) projeleri kapsamında 8 Milyon hektar alanda detaylı toprak etüt ve haritalama çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Pakdemirli, 8,25 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının yürütüldüğü ülkemizde, 4,89 milyon hektar alanın tescil edildiğini, 3,36 milyon hektar alandaki çalışmaların ise devam ettiğini açıkladı. Önerge sahibi Gürer ise arazi toplulaştırma çalışmalarıyla ilgili yargıya intikal eden çok sayıda dosya olduğuna dikkat çekerek, “Ülkemizde toplulaştırma önemli bir çalışmadır. Bu yönde çalışmalar da âdil ve titiz yapılmalıdır” dedi. Ankara - Recep Gören

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