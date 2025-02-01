Cezaevi müjdesi veriyorlar

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de artık hukukun üstünlüğünden bahsetmenin mümkün olmadığını savunan Çömez, “2002 yılında Türkiye’de 59 bin 187 hükümlü ve tutuklu varmış, bugün bu sayı 300 bini geçti. 2025 yılı içerisinde 1,2 milyar liralık bir cezaevi bütçesi ayrılmış. Bu bütçe 2027 yılı sonuna kadar da 23,5 milyar lira olacak. 11 yeni cezaevi yapılacak bu ülkede. Açıkçası gördükleri her yerde cezaevi planlayan bir iktidar haline geldiler” diye konuştu. Ankara - Anka

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