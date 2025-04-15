Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında son günlerde ani sıcaklık değişimleri sonucu yaşanan zirai don olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Olgun, “Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi son olarak 2 gün önce yeniden yaşanan şiddetli zirai don, birçok ilimizde tarım alanlarında ciddi kayıplara yol açtı. Eğer bu tablo karşısında bile TARSİM ödeme yapmayacaksa çiftçi ne zaman korunacak? Tarım Bakanlığı’na çağrımızdır, sahada acil müdahale bekleniyor. Bu yangını görmezden gelmeyin. Don afetinden etkilenen bölgeler tarımsal afet bölgesi ilan edilmelidir. Tarım kaderine terk edilirse memleketin kaderi ithalata teslim olur” dedi. Ankara - Anka

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