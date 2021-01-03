Çıkış yolu seçim

CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’de katıldığı canlı yayında soruları cevapladı.

“2021’i erken seçim yılı olarak görüyor musunuz? Böyle bir baskınız olacak mı?” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Yok, bir özel baskımız olmayacak. Toplumun talebini siyasetçilerin dinlemesi lazım. Toplum ağır bir sürecin içine girerse elbette bir çıkış arayacaktır. Demokrasilerde o çıkışın yolu da sandığı ortaya koyup, vatandaşın tercihini beyan etmesini sağlamaktır. Demokrasinin özünde yatan da zaten seçimdir. Dolayısıyla vatandaşın oyuna arzu ettiğiniz zaman başvurabilirsiniz. Türkiye iyi yönetilmiyorsa ve bunun faturası doğrudan halka çıkıyorsa ve halk bir bunalım içindeyse bir çıkış yolu bulmak gerekir. Bu çıkışın yolu da demokrasilerde seçimdir. Getirir sandığı koyarlar, bir daha vatandaş seçerse zaten yollarına devam ederler.”