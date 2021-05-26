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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Süleyman Soylu'' ve ''erken seçim'' açıklaması

26 Mayıs 2021, Çarşamba 14:38
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisin grup toplantısında konuştu.

Gündemdeki sıcak konularla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan,"İçişleri Bakanı Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizdeki güven ikliminden duyulan rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler:

"Suç örgütlerini, 19 yıl boyunca birer birer çökerttik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suç örgütlerini, 19 yıl boyunca, ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik." diye konuştu.

Erdoğan, "Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendinden menkul, cafcaflı lakaplarla anılan sözde babaların racon kestiği Türkiye’yi, hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 3,5 yılda 530 binin üzerinde operasyon yapılarak 750 bine yakın uyuşturucu suçu şüphelisi gözaltına alındı, bunlardan 85 bini tutuklandı." ifadelerini kullandı.

"Takip ediyoruz"

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir." dedi.

Erdoğan, "Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ’cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız." diye konuştu.

Erken Seçim Tartışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek bu tezgahı da Allah'ın izniyle bozacağız, hiç endişeniz olmasın. Buradan sesleniyorum; Bay Kemal, Bayan Meral size buradan ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür. Seçimin 2023'te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen, erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları açık." diye konuştu.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Milletimiz, yularlarını terör örgütlerine, suç çetelerine, yeminli Türkiye düşmanlarına teslim edenlere hak ettikleri cevabı her zeminde ve her fırsatta vermektedir, vermeyi sürdürecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti üzerinden Türkiye’ye operasyon çekmeye çalışanları milletimiz gayet iyi görüyor, tanıyor, defterine yazıyor." dedi.

Erdoğan, "Milletimiz, günü-saati geldiğinde, tıpkı vesayet güçleri gibi, tıpkı PKK gibi, tıpkı FETÖ gibi, tıpkı DEAŞ gibi, tıpkı ekonomik tetikçiler gibi, bugünkü operasyon aygıtlarına da hak ettiği dersi verecektir." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 201
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