Darbeye sebep olanları yüceltiyorlar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 28 Şubat’ın yıl dönümünde Twitter hesabından bir açıklamada bulundu. Babacan, “Allah bu millete bir daha böyle 28 Şubatlar göstermesin. Allah bu milleti demokrasiye kastedenlerden korusun diyorum” dedi.

Ankara Sincan’da, 28 Şubat’ta tankların yürüdüğü caddeden seslendiği videoda Babacan, şu ifadeleri kullandı: “28 Şubat’ın yıl dönümünde tankların yürütüldüğü o caddedeydim. Bugün kimin nerede durduğunu biliyoruz. Dünün 28 Şubatçılarıyla kol kola giren, ittifak kuran, yanıbaşından eksik etmeyenleri maalesef izliyoruz. 90’ların karanlık iklimine sebep olanların bugünün Cumhurbaşkanı tarafından yüceltildiğini görüyoruz. Biz doğrunun yanında olmaya, her türlü vesayet odağının karşısında durmaya, milletimizle yan yana durmaya devam edeceğiz. Bir daha yaşanmaması için 28 Şubat’ı da, mimarlarını da unutmayacağız.” Yalova - Recep Bozdağ

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