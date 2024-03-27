Demokratlar iftarda buluştu

Demokrat Parti Adana il Başkanlığının tertip ettiği iftar yemeği demokratların buluşmasına sahne oldu. Toplantıda İl Başkanı Ömer Tan ve İl Teşkilat Başkanı Mustafa Tümer konuşma yaptılar.

Ömer Tan konuşmasında, Demokrat Parti’nin misyonunun ülkemiz için hayati önemde olduğunu, ülkemizin tek çıkış yolunun hürriyetçi parlamenter sistemde olduğunu, bunun için demokrasi mücadelesine devam edeceklerini söyledi. Mustafa Tümer ise, Seyhan, Yumurtalık, Ceyhan ve Sarıçam’da belediye başkan adayı çıkardıklarını söyledi.

Demokrat kadroların geçmişten gelen tecrübeleri olduğunu belirten Tümer, bütün vatandaşlarımızın birinci sınıf vatandaş olduğunu ve eşit hizmet alacağını, partizanlık, kayırmacılık değil liyakat ve ehliyetin esas olduğunu belirtti. Toplantı,belediye başkan adaylarının kısa konuşmaları ile son buldu. Toplantıya katılan demokratlar,demokrat misyona olan hasretlerini özlemlerini dile getirerek adaylara başarılar diledi.

Adana - Said Ceylan