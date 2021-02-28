Denizli Milletvekili Sancar, CHP'den istifa etti

Haşim Teoman Sancar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerine yer verdi.

AA

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