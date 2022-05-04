Siyasi parti temsilcileri Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma ziyaretlerinde görüştü. CHP’yi ziyaret eden DP heyetinden Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik, “Derhal erken seçim” dedi.

Siyasi parti temsilcilerinin geleneksel bayram ziyaretleri bu Ramazan Bayramı’nda da devam etti. Pandemi nedeniyle iki yıldır tamamı video konferanslarla yapılan bayramlaşmalar bu yıl bazı partilerce yüz yüze gerçekleşti. CHP’yi ziyarette yer alan Demokrat Parti’nin bayramlaşma heyetinden Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik, iktidarın dış politikadaki adımlarını eleştiren DP’li Çevik, “Uluslararası arenada ‘bir deli bir kuyuya taş atıyor bin akıllı çıkarmaya çalışıyor’ durumuna gelindi. Cemal Kaşıkçı meselesinde Cumhurbaşkanı önce ‘bizi aptal sanmasınlar’ dedi sonra Suudi prense sarıldı” diye konuştu. DP’li Çevik, “24 saat bile bizim için önemli. Sosyal bir depresyon var. Derhal erken seçim talebimizi bayram vesilesiyle dile getirelim” dedi.

İnşallah erken seçim olur

Bayramın birinci günü her kesimden insanın olduğu bayram kahvaltısı düzenlediklerini belirten İYİ Partili Şenol Sunat, CHP’li Aylin Nazlıaka’nın “Erken seçim olur mu” sorusu üzerine, “İnşallah erken seçim olur. Erken, baskın, ne derseniz deyin Millet ittifakı başaracak. Güçlendirilmiş parlamenter sistem bu ülke için yararlı. İyi gidiyor. Neticede sonuçlar milletimizin yüzünü güldürecek” cevabını verdi.

Haber Merkezi