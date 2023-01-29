Devletteki çürümeye son vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mübadil Dernekleri Ankara Buluşması’nda konuştu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Biz kendi özgür irademizle kucaklaşmayı, demokrasiyi, kadın erkek eşitliğini, sevgiyi, saygıyı bilmeliyiz ve bunu kendi özgür irademizle hayata geçirmeliyiz. Onun yolu da kucaklaşmak. Eski acılardan ders çıkarmak ve yeni bir başlangıcı cumhuriyetin ikinci yüzyılında yeniden yapmak. Yüzyılın sonunda devlette ciddi bir çürüme görüyoruz. Liyakatin olmadığını görüyoruz, adaletin olmadığını görüyoruz. Yargıtay Başkanı bile diyor ‘adalete olan güven yüzde 30 civarında’ diyor. Yargıtay Başkanı bile adalete olan güvenin yüzde 30’a düştüğünü söylüyorsa siz gerisini düşünün. Biz İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’nde aslında bu felsefeyi inşa etmeye çalıştık. Artık kavgalardan arınan ama önümüzdeki yüzyılda yepyeni güçlü bir Türkiye’yi inşa etmek…”

Ankara - Anka