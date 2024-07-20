Devran değişecek, hesap sorulacak

DP İZMİR MİLLETVEKİLİ SALİH UZUN, İKTİDARIN DENETİMDEN KAÇTIĞINI BELİRTEREK “ŞİMDİ DENETİM YOK. ŞİMDİ HESAP SORAN YOK. UNUTMAYIN. BU DEVRAN DEĞİŞECEK. BU HESAPLAR SORULACAK” DEDİ.

Son genel seçim öncesinde açılan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında (YHT) güvenlik ve altyapı sorunları tartışmaları sürüyor. TCDD, hattın açılışının üzerinden geçen 14 ayda toprak kaymalarının yaşandığı tren hattında ‘İklim değişikliğine bağlı altyapı iyileştirmesi işi’ için 3,4 milyar TL’lik ihale yaptı. AKP’nin yandaşlarını zengin ettiği, Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesine göre pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleye üç firma teklif verdi. 11 Temmuz’da duyurulan sonuçlara göre; 3 milyar 405 milyon TL değerindeki ihaleyi, daha önce Mehmet Cengiz’e ait olan Cengiz İnşaat, Kolin İnşaat ve Limak İnşaat’ın alt yükleniciliğini yapmış olduğu belirtilen Duygu İnşaat aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, “Denetimsiz memlekette korkusuz dolaşıyorlar!” dedi.

İklim 14 ayda mı değişti?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uzun, “Ankara-Sivas YHT hattı 64 milyar 528 milyon TL harcanarak yapıldı ve sadece 14 ay önce açıldı. Şimdi de ‘iklim değişikliğine bağlı altyapı tamiratı’ için 3 milyon 405 milyon TL’ye yeni iş vermişler. İklim 14 ayda mı değişti? Neden önceki yandaşınız işini doğru yapmamış? Neden beş kuruş vermeden, hatta üstüne tazminat ödeterek hatalı yaptığı işi kendisine düzelttirmiyorsunuz? Madem işi başkasına veriyorsunuz, neden işi önceki müteahhidin nam-ı hesabına ihale etmiyorsunuz? Neden önceki müteahhide rücu edip bedelini ona ödetmiyorsunuz? Neden bu yeni işi de düzgün bir ihale ile değil de pazarlık usulü ile veriyorsunuz? Tabi biliyorsunuz; şimdi denetim yok. Şimdi hesap soran yok. Unutmayın. BU devran değişecek. Bu hesaplar sorulacak. Yarına kalacak ama yanınıza kalmayacak. Kal-ma-ya-cak!” ifadelerini kullandı.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL