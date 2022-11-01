Din ve laiklik istismarından çok çektik

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, “Bizler laiklikten değil, sözde laikçilerden, İslam’dan değil, sözde İslamcılardan,muhafazakarlığın kendisinden değil, muhafazakarlık adı altında değerlerimizi istismar edenlerden çok çektik” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin 8. Olağan Kongresi’nde konuştu.

Türkiye’nin tarihi bir dönemecin eşiğinde olduğunu ve cumhuriyetin “Yeni Yüzyılı”nı inşa etmek için, artık geçmişin travmalarından hep birlikte kurtulmak gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, “Ülkemiz; sağcılık-solculuk, Türkçülük-Kürtçülük, Sünnilik-Alevilik, dindarlık ve laiklik gibi tartışmalar yüzünden yıllarca hem zamanını hem de enerjisini tüketmiştir. Bu konularda telafisi imkansız acılar yaşanmıştır. İnsanımız bıkmış, usanmış ve yorulmuştur. Bizler laiklikten değil, sözde laikçilerden, İslam’dan değil, sözde İslamcılardan, muhafazakarlığın kendisinden değil, muhafazakarlık adı altında değerlerimizi istismar edenlerden çok çektik. Artık bu defterler bir daha açılmamak üzere kapanmalı ve tarihin tozlu sayfalarında yerini almalıdır. Din herhangi bir sosyal grup ya da partinin tekelinde olmadığı gibi; laiklik de herkesin dini, siyasi ve sosyal görüşlerini rahatlıkla ifade edebilmesinin teminatı olarak anlaşılmalıdır. Devletin vazifesi kimlik dayatmak değildir” diye konuştu.

Bu devir artık kapandı

Altılı masa ile ilgili konuşan Karamollaoğlu, “Sadece 6 genel başkan yok, 85 milyon insanımız hep birlikte bu masada oturmaktadır. Asgari ücretlilerimiz, çiftçimiz, esnafımız, memurlarımız, işçiler, emeklilerimiz, açlık ve yoksulluk sınırının altında bir yaşama mahkum edilen milyonlarca insanımızla birlikte oturduk biz bu masaya. Bu masa, kaybedilecek seçimin ardından yaşanacak bir 5 yılın daha ülkemize ve insanımıza neye mal olacağını gayet iyi bilenlerin kurduğu bir masadır. Birileri, algı fabrikalarında sürekli olarak yeni düşmanlar, hainler, teröristler icat edip toplumu birbirine kırdırmak istiyor. Ancak kaybeden hep Türkiye oluyor, kazananlar ise daima bir avuç zadegân. Bilinsin ki bu devir kapanmıştır artık. 85 milyonun kazanacağı bir dönemi başlatıyoruz. Ülkemizin ihtiyacı da budur, insanımızın özlem ve hasretle beklediği ses de işte bu masadan yükselmiştir” dedi.

Altılı masadan tebrik

- DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: “Saadet Partisi’nin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nde 3. kez Genel Başkanlığa seçilen, Milli Görüş Hareketinin Lideri, Altılı Masa’da “Yaşanabilir bir Türkiye” hedefi için birlikte mücadele etmekten onur duyduğumuz Sayın Temel Karamollaoğlu’nu kutluyorum.”

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Millet İttifakı ortağımız Saadet Partisi’nin 8. Olağan Kongresi’nde, yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Temel Karamollaoğlu’nu tebrik ediyor, Saadet Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak için, saatimiz iktidara ayarlı…”

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Saadet Partisi 8.Olağan Kongresinde yeniden genel başkan seçilen Sayın Temel Karamollaoğlu’nu yürekten tebrik ediyor; Yeni döneminde kendisine başarılar diliyorum.”

- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Saadet Partisi kongresinde yeniden Genel Başkanlık görevine seçilen Sn. Temel Karamollaoğlu’nu tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.”

- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Saadet Partisi’nin 8. kongresinde genel başkanlığa yeniden seçilen Sayın Temel Karamollaoğlu’nu tebrik ediyorum. Saadet Partisi’ne ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA