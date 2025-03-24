Dövizdeki artış zam olarak gelecek

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de vatandaşların malî durumuna ilişkin verileri değerlendirdi.

684 milyar kaybettik Gürer, “İktidarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili gözaltı kararı ile ekonomik veriler daha da bozuldu. Bu bozulma önümüzdeki günlerde veriler üzerinden daha net görülecek. Döviz ve altında artış tüm üretime yansıyacak ve fiyatlara zam olarak eklendiğinde vatandaşın yoksulluğu daha da artacaktır. Derin yoksulluğun yaygınlaşması iktidarın koltuk korumak uğruna ülkeye yaptığı büyük zararın da yansımasıdır” dedi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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