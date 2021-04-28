Dünya açılırken biz kapanıyoruz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkan ise dünyanın kapandığı dönemde Türkiye’nin “lebalep açıldığını ve iliklerine kadar virüsle dolduğu” söyledi.

“Dünya virüsle ilgili meselesini neredeyse çözmek üzere, artık normal hayata dönerken biz kapanmaya karar verdik. Burada bir gariplik yok mu?” diye soran Türkkan, Türkiye’nin salgın sürecini iyi yönetemediğini, aşı temininde sıkıntılar yaşadığını belirterek Çin ile yapılan aşı anlaşması konusunda kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiğini vurguladı.

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