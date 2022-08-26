"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Eleştirilmen normal, tahammül etmelisin

26 Ağustos 2022, Cuma 17:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Özgür Özel hakkında kendisine ‘diktatör bozuntusu’ dediği için açtığı davayı kaybetti. Mahkeme ‘Cumhurbaşkanına muhalefet edilmesi ve sertçe eleştirilmesi doğal’ dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kendisine ‘diktatör bozuntusu’ diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e açtığı 250 bin liralık tazminat davasını kaybettiği belirtildi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan’ın yazısında aktardığına göre, Erdoğan’ın Özel’e açılan davayı reddeden mahkeme, karar gerekçesinde “cumhurbaşkanının en yüksek yürütme ve devlet makamında olması nedeniyle kendisine muhalefet edilmesi ve kendisinin sertçe eleştirilmesinin gayet doğal olduğu”na hükmetti.

Pehlivan’ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle: “Okuyunca fark ettim ki insan çok özlüyor böylesi kararları... Bundan iki yıl önceydi...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefete yönelik “beşinci kol” ifadesine tepki gösterdi. Özel “beşinci kol” terimini ilk kullanan kişinin İspanya diktatörü Franco olduğuna işaret etti ve Erdoğan’ı, “Franco özentisi diktatör bozuntusu” diye eleştirdi. Sonrası malum, Erdoğan da Özel hakkında 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. İşte duydum ki o davada karar çıkmış. Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın reddine karar vermiş. Beni asıl heyecanlandıran ise bu karar verilirken yazılan gerekçe. Özetleyerek alıntılıyorum: “Somut olayda, davacı Sayın Cumhurbaşkanının toplum tarafından azami seviyede bilinen, tanınan, konuşma ve davranışları tüm toplumca ayrıntılarıyla takip edilen, icraatı herkesi etkileyen veya etkileme potansiyeline sahip bir kimse olması ve en yüksek yürütme ve devlet makamında bulunması itibarıyla, kendisine muhalefet edilmesi ve işbu muhalefetin de kendisini sertçe eleştirmesi gayet tabiidir; bu durumda davacı Sayın Cumhurbaşkanının kendisine yönelik şiddetli siyasi eleştiri içeren ifadelere karşı aynı durumda olmayan kimselerden daha yüksek seviyede tahammül göstermek mevkisinde olduğu değerlendirilmektedir.” Haliyle Erdoğan bu karardan hiç hoşnut olmamış. Dosya şimdi istinafta, bakalım orası ne diyecek...”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye’nin çıkmazı vesayet rejimi

    Bankalar ihya edildi

    Vize krizi büyüyor

    Balıkçılar “Vira Bismillah” demeye hazır

    Çiftçiye sahip çıkın

    'NAE Sao Paulo gemisinin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecek'

    Motorine bir zam daha

    Eşinden etkilendi Müslüman oldu

    Refah kaybında liderlik

    Felâket şimdilik atlatıldı

    Eleştirilmen normal, tahammül etmelisin

    Dolar yine rekor kırdı

    Çözüm bekleyen tarihi sorunların gölgesinde yeni sayfa açma kararı

    DSÖ: 2022'de Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 1 milyonu aştı

    'Asya ülkeleri 'karanlıkta' kalabilir'

    BM'den Libya değerlendirmesi: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

    'Trump'ın evinde yapılan arama kararı yayımlansın'

    Pakistan'da muson alarmı: Ulusal acil durum ilan edildi

    ABD'den İran destekli gruplara yeni saldırı

    Fransa - Gironde'deki yangın 45 gün sonra söndürülebildi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratlığın kriteri
    Faruk ÇAKIR

    Milleti üzen liste
    Genel

    Türkiye’nin çıkmazı vesayet rejimi
    Genel

    Bankalar ihya edildi
    Genel

    Vize krizi büyüyor
    Muhammet ÖRTLEK

    Dugin suikastı
    Emine ÖZDEMİR

    İlişki-sizlik

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.