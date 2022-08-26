Eleştirilmen normal, tahammül etmelisin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Özgür Özel hakkında kendisine ‘diktatör bozuntusu’ dediği için açtığı davayı kaybetti. Mahkeme ‘Cumhurbaşkanına muhalefet edilmesi ve sertçe eleştirilmesi doğal’ dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kendisine ‘diktatör bozuntusu’ diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e açtığı 250 bin liralık tazminat davasını kaybettiği belirtildi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan’ın yazısında aktardığına göre, Erdoğan’ın Özel’e açılan davayı reddeden mahkeme, karar gerekçesinde “cumhurbaşkanının en yüksek yürütme ve devlet makamında olması nedeniyle kendisine muhalefet edilmesi ve kendisinin sertçe eleştirilmesinin gayet doğal olduğu”na hükmetti.

Pehlivan’ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle: “Okuyunca fark ettim ki insan çok özlüyor böylesi kararları... Bundan iki yıl önceydi...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefete yönelik “beşinci kol” ifadesine tepki gösterdi. Özel “beşinci kol” terimini ilk kullanan kişinin İspanya diktatörü Franco olduğuna işaret etti ve Erdoğan’ı, “Franco özentisi diktatör bozuntusu” diye eleştirdi. Sonrası malum, Erdoğan da Özel hakkında 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. İşte duydum ki o davada karar çıkmış. Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın reddine karar vermiş. Beni asıl heyecanlandıran ise bu karar verilirken yazılan gerekçe. Özetleyerek alıntılıyorum: “Somut olayda, davacı Sayın Cumhurbaşkanının toplum tarafından azami seviyede bilinen, tanınan, konuşma ve davranışları tüm toplumca ayrıntılarıyla takip edilen, icraatı herkesi etkileyen veya etkileme potansiyeline sahip bir kimse olması ve en yüksek yürütme ve devlet makamında bulunması itibarıyla, kendisine muhalefet edilmesi ve işbu muhalefetin de kendisini sertçe eleştirmesi gayet tabiidir; bu durumda davacı Sayın Cumhurbaşkanının kendisine yönelik şiddetli siyasi eleştiri içeren ifadelere karşı aynı durumda olmayan kimselerden daha yüksek seviyede tahammül göstermek mevkisinde olduğu değerlendirilmektedir.” Haliyle Erdoğan bu karardan hiç hoşnut olmamış. Dosya şimdi istinafta, bakalım orası ne diyecek...”

Haber Merkezi

