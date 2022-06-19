En büyük problem adaletsizlik

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye’nin en büyük probleminin adalet mekanizmasının doğru çalışmaması olduğunu vurguladı.

Karamollaoğlu, “Bir ülkede adalet kâmil manada işlemiyorsa o ülkenin ileri gitmesi mümkün olmaz. Adalet mekanizmasına çok sık müdahale ediliyor. Kararı veren hâkimin iradesine saygı gösterilmiyor. Hâkimler iktidarı tatmin etmeyecek bir karar verdiğinde sürülüyor, yerini koruyamıyor, yerini koruma teminatına sahip değiller. Adalet olmadan huzur olmaz. Duyulan güven, adaletin tecellisine inanmakta yatar. İnsanlarımız bir sıkıntıya düştüklerinde mahkemeye gittiklerinde adil bir karar alıp alınmayacağı noktasında tereddüt yaşıyorlar. Adalet sorunu çözülürse diğerleri peşinden gelir kanaatindeyiz. Bunun çözümü bir anlayış ve zihniyettir. Adalet mekanizmasına yönetim müdahale ederse o sistem adalet üretmez. İktidar mutlaka yargının dışında kalmak zorundadır” değerlendirmesinde bulundu.

Bir kişinin iradesi meclisin iradesinden üstün olmamalı

İzmir’de muhtarlarla bir araya gelen Karamollaoğlu, ülkenin bir darboğazdan geçtiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın problemlerin çözümünde etkili olamadığını ifade ederek, başkanlık sistemine kökten karşı olmadıklarını ancak bütün yetkilerin tek kişide toplanmasının kabul edilemeyeceğini belirtti. İktidarın ülke problemleriyle yüzleşme ve doğru bir teşhis koyma kabiliyetine sahip olmadığını belirten Karamollaoğlu, “Demokrasi denildiği zaman, doğru karar verebilmek için istişare temel sistemdir. Cumhurbaşkanının karşısında onu denetleyebilecek güçte meclis olmalı, bir kişinin iradesi meclisin iradesinden üstün olmamalı” dedi.

Fatih Karagöz - Ankara