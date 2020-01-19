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19 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Erdoğan ile Putin Berlin'de bir araya geldi

19 Ocak 2020, Pazar 16:20
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dostum, samimi diyaloğumuza ve karşılıklı anlayışa dayalı çok boyutlu iş birliğimiz ortak coğrafyamızdaki sorunların çözümü bakımından önemli katkılar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 2019 yılını ikili ilişkiler açısından gayet iyi değerlendirdiklerini belirterek, "S-400 gibi uluslararası alanda ses getiren projeleri karşı karşıya kaldığımız baskılara rağmen milli çıkarlarımızdan taviz vermeden kararlılıkla tamamladık. TürkAkım gibi enerji alanındaki diğer büyük ortak girişimimiz olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaası da stratejik bir niteliğe haizdir. İlk reaktörünün 2023 yılında işletmeye alınması hedefimizde sapma olmaması önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız. Ateşkes konusunda üstlendiğimiz sorumluluğun ve sarfettiğiniz çabanın farkındayız. Biz de Sayın Serrac'ı ikna etmek için çok çaba gösterdik ve çok teşekkür ediyoruz ki kabul ettiler ve Moskova Zirvesi'nde de üzerine düşen görevi yerine getirdiler. Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafı neticede telkinlerimiz sonucu beklentilerin tümünü karşılamamakla birlikte Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Metni imzalamayan Hafter ise siyasi çözümden değil, askeri çözümden yana olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir. Buna ilaveten siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun da sona ermesi gerekmektedir." 

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. 

AA

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