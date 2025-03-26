"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Erdoğan’ın annesine hakarete Özel’den sert tepki

26 Mart 2025, Çarşamba
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef alan çirkin saldırıların karşısında olduğunu bildirdi.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir. Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum. Bu küfür edenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın. Bunun üzerine kimse milyonların haklı tepkisine algı operasyonuyla direnmeye yeltenmesin. Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin!”

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 380
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sağduyuya davet

    AB: Görüşmeler tehlikeye girer

    Adalet herkese doğru şekilde işlemeli

    Ekonomi bir kez daha belirsizlik döneminde

    Şehid edilen gazetecinin mesajı: Gazze’yi yalnız bırakmayın

    Demokratik rekabet zeminini korumalıyız

    Erdoğan’ın annesine hakarete Özel’den sert tepki

    Âdil yargılama istiyoruz

    Adalet göçük altında kaldı

    Hindistan’da Müslümanları hedef alan kanun teklifine tepki

    İsrail, sistematik olarak Gazze'nin demografik yapısını değiştiriyor

    Filistin yanlısı bir öğrenci, Trump yönetimine dava açtı

    5'i kanser ilacı 16 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

    Yemen'deki savaş planlarını ''yanlışlıkla'' Amerikalı bir gazeteciye göndermişler

    Hac ve Umre Kurulundan ''Hac vizesi'' uyarısı

    Kurultay kararı için iptal başvurusu

    Büyük tepki çeken provokasyon!

    Almanya, İsrail'i kınadı

    İsrail Dışişleri Bakanı Saar: Türkiye ile Suriye'de veya başka bir yerde karşı karşıya gelmek istemiyoruz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Kadir Gecesi’ndeyiz!
    Risale-i Nur'dan

    Bin aydan hayırlı gece: Leyle-i Kadir
    Ahmet BATTAL

    Sokaklar ve dağlar kimindir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhalefeti kriminalize etme politikası
    Ahmet Cemil Çökren

    Kadir Gecesini ihya etmek
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Osmanlıdan Türkiye’ye demokrasi mücadelemiz
    Cevher İLHAN

    Demokrasiye ve hukuka yazık ediliyor
    Genel

    AB: Görüşmeler tehlikeye girer
    İbrahim Günaydın

    Yüze vurmak niçin yasaktır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.