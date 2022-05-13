Faiz lobilerine değil, millete hizmet edin

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı faizli konut kredisine tepki göstererek, “Kendinize gelin! Bir defa olsun faiz lobilerine değil de bu millete hizmet edin” dedi.

Meclis genel kurulunda konuşan Karaduman, “Hükûmetin konut kredisi müjdesi bir kez daha göstermiştir ki bu iktidar garibanın, yoksul bırakılmışların ve dar gelirli vatandaşın iktidarı değil; sermaye sahiplerinin, bankaların ve faiz lobilerinin iktidarıdır” dedi. Açıklanan pakette 1 milyon liralık eve aylık 14 bin lira, 2 milyon liralık eve aylık 28 bin lira taksit imkânı” denildiğini bildiren Karaduman, “Dün ‘nas’ dediğinizi bugün çiğneyerek, insanların geleceğini faiz yoluyla bankalara peşkeş çekerek kime hizmet ettiğinizi zannediyorsunuz?” diye konuştu. Ankara - Recep Gören

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