Fuat Oktay, KKTC Başbakanı ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 20.00'de gerçekleşecek toplantıda, başta Doğu Akdeniz'deki yeni gelişmeler olmak üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği daralma nedeniyle KKTC Kamu Maliyesi'nde ortaya çıkan sorunlar, Türkiye ile KKTC arasındaki su boru hattındaki arızanın giderilmesiyle ilgili son durum ve Lefkoşa'da yapımı devam eden Acil Durum Hastanesi inşaatında gelinen son durumun ele alınması bekleniyor. Görüşmede, ayrıca, 1 Ekim tarihinde başlayacak eğitim dönemi için Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'nın KKTC'de kullanılmasına ilişkin sürecinde değerlendirmesi yapılacak. AA

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