Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Adana’da konuştu.

Arıkan, İslâm dünyasının Gazzelilerin yanında durması gerektiğini belirterek: “Ne acı ki Trump da Netanyahu da tahriklere devam ediyor. Biz bu pervasızlıklarını, kırk parçaya bölüp yumuşak lokma hâline getirmeye çalıştıkları İslâm dünyasından aldıklarını çok iyi biliyoruz. Gazze, Gazzelilerindir, bunu kabul etmemiz gerekir. Gazzelilerin yanında İslâm dünyası olarak durmak zorundayız. Bu sebeple buradan İslâm dünyasına çağrıda bulunmak istiyorum. Gazze’yi imar edecek olan ülkeler İslâm ülkeleri olmalıdır. Gazze’nin güvenliğini sağlamak için derhal İslâm ülkelerinin içinde bulunduğu Gazze Barış Gücü’nü kurmamız gerekir. Başka bir çaresi yok bu işin” dedi. Adana - Anka

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