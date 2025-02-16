İstanbul’da Saadet Partisi İl Başkanlığı üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’yi “devralma” ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti. Beyazıt Meydanı’nda bir araya gelen partililer, “İstanbul’dan Gazze’ye direnişe bin selam” ve “Siyonist katiller hesap verecek” sloganları attı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, burada yaptığı konuşmada, Trump’ın tehditlerine hiçbir Müslümanın boyun eğmeyeceğini, sessiz kalmayacağını göstermek için toplandıklarını söyledi. Filistin’in İslam ülkelerinden yeterli desteği göremediğini savunan Arıkan, şöyle konuştu: “Gazze’yi İslam dünyası imar etmelidir. Gazze’nin güvenliğini sağlamak için İslam ülkelerinin de içinde bulunduğu ‘Gazze barış gücü’ adıyla bir askeri güç kurulmalıdır.” AA

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