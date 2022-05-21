Gençlerde mutsuzluk gittikçe artıyor

Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, gençler arasındaki mutsuzluğun daha görünür şekilde arttığını belirterek, yapılan gençlik araştırmaları ile ortaya çıkan sonuçların son derece üzücü olduğunu ifade etti.

RECEP GÖREN - ANKARA

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, mutsuzluğumuz yıldan yıla artarken işin kötü tarafının gençler arasındaki mutsuzluğun daha görünür şekilde artıyor olması olduğunu belirterek, yapılan gençlik araştırmaları ile ortaya çıkan sonuçların son derece üzücü olduğunu ifade etti. 2022 yılı dünya mutluluk raporuna göre Türkiye’nin 112. sırada yer aldığını, aynı rapora göre 2020 yılında 93. sırada yer alırken 2 yıl içerisinde 19 sıra gerilediğini ifade eden Karaduman, “Gençlerin yüzde 82,9’u ‘Türkiye’de gelir dağılımında adaletsizlik vardır’ diyor. Türkiye’de gelir dağılımının dengeli ve eşit olduğunu söyleyenlerin oranı ise sadece yüzde 1,8’dir. Aynı araştırmada gençlerin yüzde 87,3’ü Türkiye’de işsizliğin çok fazla olduğunu söylüyor. Yine genç arkadaşlarımızın yüzde 64,1’i işe alımlarda torpilin liyakatten daha belirleyici olduğunu ifade ediyor” dedi.

GENÇLERİN %72,9’İ “İMKÂNIM OLSA YURTDIŞINDA YAŞAMAK İSTERİM” DİYOR

Her iki gençten birinin mutlu olmadığını söylediğini, yüzde 72,9 gibi bir oranla “imkânım olsa yurtdışında yaşamak isterim” dediğini hatırlatan Karaduman, “İktidar, bu sonuçları masaya koyacak ve bunları çözüme kavuşturacak merciidir. Ancak gitgide kötüleşen tablo, her gün dozu biraz daha arttırılan hamasetle örtülmeye çalışıyor. Bu tablodan habersiz olmalı ki sayın cumhurbaşkanı gençlere; ‘hayallerinizden asla vazgeçmeyin’ dedi. Hayallerin peşinden sonuna kadar gitmek önemlidir tabii ki ama önce doğru hayali kurabilmek gerekir. Siz, gençlerde hayal kuracak mecal bırakmadınız. Gençler borçla, işsizlikle cebelleşiyor. Yurtdışında yaşama hayali kuran gençlere ‘hayallerinizden asla vazgeçmeyin’ demekle onları bu ülkeden göndermek mi istiyorsunuz?” diye sordu.