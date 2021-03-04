"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Hak gasplarından hiçbir bahis yok

04 Mart 2021, Perşembe 17:00
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Eylem Planı’nda aylardır sıraladıkları hak gasplarına dair tek bir cümle göremediklerini, planın temel meseleye çözüm getirmediğini söyledi.

Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen 2. İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, karşılarına çıkartılan her türlü güçlük ve engelle mücadele ederek çalışmalara devam ettiklerini belirtti. “DEVA Partisini profesyonel muhalefet yapmak için kurmadık, bu ülkenin yönetimine talip olmak için kurduk.” diyen Babacan, bunun için çalıştıklarını ifade etti.      

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün “İnsan Hakları Eylem Planı”nı açıkladığını anımsatan Babacan, “Elimizi vicdanımıza koyalım ve yapılanların da hakkını teslim edelim. Planı okuduğunuzda teknik iyileşmeler yok mu? Var. Beyanlar yönünde gerçekten somut adımlar atılırsa biz bunları destekleriz, daha da gerisi gelsin diye de cesaretlendiririz. Planın uygulanmasını da çok yakından takip edeceğiz. Planlama ayrı, açıklama ayrı, bunların uygulanması ayrı bir şeydir. Uygulamanın peşinde olacağız.” diye konuştu.      

Ya hak gaspları

Eylem Planı’nda aylardır sıraladıkları hak gasplarına dair tek bir cümle göremediklerini, planın temel meseleye çözüm getirmediğini iddia eden Babacan, şunları kaydetti: “Temel adaletsizlikleri halının altına süpürdükleri sürece bunlar pisliği temizleyemezler. Sayın Erdoğan ‘Biz hükümet olarak yargıya telefonu açmaktan, talimat vermekten artık vazgeçiyoruz.’ dedi mi? Böyle bir şey duydunuz mu? Bunun planla bir alakası yok. Bu bir siyasi irade koyma ve uygulama meselesi. Bunun için reforma yeni düzenlemeye falan gerek yok. Halihazırda bir anayasa var ve bu anayasada bunlar zaten çok açık. Bırakın reformu, yeni planı, şunu, bunu anayasaya uy yetiyor. Ancak ülkeyi yöneten zihniyet, kendisini anayasaya bağlı görmüyor. Gönül rahatlığıyla anayasa ihlalleri yapılabiliyor bu yönetim tarafından.”

AA

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sözde reform uygulamada ihlal

    5 il mercek altında

    ‘Suyumuzu tasarruflu kullanalım’ çağrısı

    TBMM, Uygur soykırımına sessiz kalamaz

    Şimdi adalet arıyor

    Dünyadan Şehitlerimiz için başsağlığı mesajları

    Şehit sayımız 11'e yükseldi

    Şehitler dualarla... Başsağlığı mesajları yağdı...

    UCM'nin İsrail aleyhindeki Filistin kararı ABD'yi rahatsız etti

    Son 24 saatte 11 bin 322 vaka daha

    Erdoğan, Bakan Akar'dan kazaya ilişkin bilgi aldı

    Yeni Zelanda'da camilere saldırı tehdidi yapan şahsa gözaltı

    Gittiğiniz illeri kırmızıya boyuyorsunuz

    Sorsalardı anlatırdık

    Hak gasplarından hiçbir bahis yok
    📷

    Tarihi Kerkük Kalesi restore edilmeyi bekliyor

    'Bu dönemde en çok Müslümanlar yardım eli uzattı'

    Ankara'da yoğunlaştırılmış denetim faaliyetleri başladı

    Akşener'e 'Özdağ'ın istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusu

    SB'ye bağlı kurumlarda alınacak tedbirler belirlendi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İtirafname
    M. Latif SALİHOĞLU

    Düşünün ki ne haldeyiz…
    Ahmet BATTAL

    Başkanlık görevine görevli başkana
    Faruk ÇAKIR

    İnanan ve güvenen çıkar mı?
    Cevher İLHAN

    Terör örgütüyle “çözüm” akamete uğradı
    Ali FERŞADOĞLU

    Hadisleri inkâr eden deistlere cevap
    Süleyman KÖSMENE

    Kimsenin kalbini yarmak vazifemiz değildir!
    Şükrü BULUT

    Komünizm ölmedi, sokaklarımızda dolaşıyor...
    İbrahim ERSOYLU

    İnsan hakları ihlâlleri ve Müslüman ülkeler
    Osman ZENGİN

    İnternetten Nur dersleri ve internet gazete...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.