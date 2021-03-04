Hak gasplarından hiçbir bahis yok

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Eylem Planı’nda aylardır sıraladıkları hak gasplarına dair tek bir cümle göremediklerini, planın temel meseleye çözüm getirmediğini söyledi.

Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen 2. İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, karşılarına çıkartılan her türlü güçlük ve engelle mücadele ederek çalışmalara devam ettiklerini belirtti. “DEVA Partisini profesyonel muhalefet yapmak için kurmadık, bu ülkenin yönetimine talip olmak için kurduk.” diyen Babacan, bunun için çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün “İnsan Hakları Eylem Planı”nı açıkladığını anımsatan Babacan, “Elimizi vicdanımıza koyalım ve yapılanların da hakkını teslim edelim. Planı okuduğunuzda teknik iyileşmeler yok mu? Var. Beyanlar yönünde gerçekten somut adımlar atılırsa biz bunları destekleriz, daha da gerisi gelsin diye de cesaretlendiririz. Planın uygulanmasını da çok yakından takip edeceğiz. Planlama ayrı, açıklama ayrı, bunların uygulanması ayrı bir şeydir. Uygulamanın peşinde olacağız.” diye konuştu.

Ya hak gaspları

Eylem Planı’nda aylardır sıraladıkları hak gasplarına dair tek bir cümle göremediklerini, planın temel meseleye çözüm getirmediğini iddia eden Babacan, şunları kaydetti: “Temel adaletsizlikleri halının altına süpürdükleri sürece bunlar pisliği temizleyemezler. Sayın Erdoğan ‘Biz hükümet olarak yargıya telefonu açmaktan, talimat vermekten artık vazgeçiyoruz.’ dedi mi? Böyle bir şey duydunuz mu? Bunun planla bir alakası yok. Bu bir siyasi irade koyma ve uygulama meselesi. Bunun için reforma yeni düzenlemeye falan gerek yok. Halihazırda bir anayasa var ve bu anayasada bunlar zaten çok açık. Bırakın reformu, yeni planı, şunu, bunu anayasaya uy yetiyor. Ancak ülkeyi yöneten zihniyet, kendisini anayasaya bağlı görmüyor. Gönül rahatlığıyla anayasa ihlalleri yapılabiliyor bu yönetim tarafından.”