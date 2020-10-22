Halkı unuttular

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Yozgat ve Kayseri’de ziyaret ettiği esnaf arasında ülkenin ekonomik durumuna dair ilginç diyaloglar yaşandı.

Ekonomik sıkıntılardan yakınan esnafın sohbet sırasında, askıda ekmek uygulamasını zaten 1-2 yıldır yaptıklarını anlatırken, “Sarayda bisküvi denseydi anlardık yani” demesi dikkat çekti. Akşener’e dertlerini anlatan yurttaşlardan olan bir çiftçinin “Biz resmen kullanıldık” dediği ziyarette ilginç diyaloglardan bazıları şöyle: EMEKLİNİN KÖYLÜNÜN AYAKKABI KUTUSU BOŞ: “Emeklinin, çiftçinin, köylünün ayakkabı kutular boş , yeter artık yeter. Yandaşa para vermekten halkı unutur oldular yeter artık. Dolar 2 liraydı şimdi olmuş 8 lira , dolarla mı maaş alıyorsunuz diyorlar. yeter artık yeter! O ayakkabı kutusunu fırlatanlar nerede şimdi?” DALGA GEÇİYORLAR BİZİMLE: “Yazık yani, Emine Erdoğan 50 tane ev bağışlıyor, Bahçeli askıda ekmeği yaptı, dalga geçiyorlar bizimle.” ÇİFTÇİ KREDİ ALAMAMAKTAN YAKINDI: “Çiftçi: Genel Başkanım sanayinin hammaddesi çiftçi, Demirören grubuna kullandırttı, çiftçileri özel bankalara muhtaç etti. Trilyonluk bankaya senet almış hep icralık. Köyler hep icralık. Benim bir köyümde 400 tane icra dosyası var. Hayvancılık, tarım bitmiştir. Varlık şirketleri satıyor, köyün tarlalarını, gelsin ispatlayalım. Kayseri - anka

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