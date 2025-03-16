Her 6 kişiden 1’i düzenli sosyal yardıma muhtaç

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik sorunların her kesimi etkilediğini ve yardıma muhtaç sayısında önemli bir artış oluştuğunu söyledi.
2024 yılı verileri dikkate alınarak yapılan araştırmada her 6 kişiden birinin düzenli sosyal yardım aldığını söyledi.
Gürer yaptığı açıklamada, “2024 yılı Aralık ayında 3.537.185 haneye düzenli sosyal yardım yapılmış. 2014 yılında 2.274.182 haneye yapılan yardımla kıyaslandığında %55,5’lik bir artışa işaret ediyor. 14 milyon 148 bin 740 kişiye düzenli sosyal yardım yapılmaktadır. 85 milyon nüfusumuzun %16’sı düzenli sosyal yardıma muhtaç durumda. Bu rakama tek seferlik yardımlar (doğum yardımı, genel sağlık sigortası prim desteği, vefat yardımı) dahil değildir” dedi.
SEDAT SERDAR - İSTANBUL