İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın “DEVA Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır” açıklamasıyla ilgili, “Sayın Babacan, altılı masada alınan kararlar konusunda sonuna kadar birlikte davranacağını söyledi. Hiçbir çatlak yok” dedi.

Çıray, altılı masa ile ilgili hiçbir sorun olmadığını vurgularken, “Ali Bey, esasen açık şekilde fikirlerini ifade etti. Kendi amblemi ve aday listeleriyle seçime gireceği söyledi. Bu, aynı zamanda son değiştirilen Seçim Kanunu ile bir nevi dayatılan bir şart. Milletin kafasının karışmaması açısından esas olan şu; altılı masa ile ilgili hiçbir sorunumuz yok. Sayın Babacan, altılı masada alınan kararlar konusunda sonuna kadar birlikte davranacağını söyledi. Örneğin seçim güvenliği ve cumhurbaşkanı adayının ortak çıkarılması gibi. Seçim güvenliğinin sağlanması için partiler arası iş birliği konusunda, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve buna benzer temel konularda altılı masa ile birlikte hareket edeceğini söyledi. Orada bir problem yok. Hiçbir çatlak yok. Bunu temenni edenler böyle yansıtmak istiyorlar ama böyle bir çatlak yok.” İzmir - anka

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