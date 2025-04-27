CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin’de gerçekleştirilen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde konuştu.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik Cumartesi sabahı yapılan operasyon kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine tepki göstererek, “Piyasalar, borsa hukuk ister, güven ister. Bunun için bu operasyonu hafta içinde yapmaya cesaret edemediler. Piyasalar kapandıktan sonra, bir cumartesi sabahı bu operasyonu yapıyorlar ki borsa düşmesin, dolar yükselmesin. Bu operasyonun içerisinde ahlak olsa, hukuk olsa neden düşsün borsa? Neden bozulsun piyasalar? Hepimiz atılanın yalan olduğunu, bunun bir iftira olduğunu, Tayyip Erdoğan’ın rakibinden kurtulmak için yaptığı bir kumpas olduğunu hepimiz biliyoruz” dedi.

Mersin - Anka